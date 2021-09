Un gruppo di circa 1.500 persone partecipanti alla manifestazione No Green Pass a Milano ha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere in piazza Duomo dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni. Scontri e contatti tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine che hanno bloccato il gruppo prima di palazzo Reale per evitare che entrasse in piazza.