Maurizio Costanzo, dopo la pausa estiva si ritorna in tv: grandi novità

Maurizio Costanzo ritorna al timone di S’è fatta notte ed anticipa le novità della quindicesima edizione del programma: grandi sorprese

Ritorna in onda il programma televisivo “S’è fatta notte” con al timone Maurizio Costanzo. La trasmissione avrà inizio domani, lunedì 27 settembre in seconda serata su Rai Uno. Raggiunto da TvMia, il giornalista e conduttore televisivo ha rilasciato alcune chicche sula quindicesima edizione del programma.

Cosa cambierà? Il marito di Maria De Filippi ha dichiarato: “Rispetto al passato faremo un maggiore uso dei videomessaggi che gli ospiti riceveranno a sorpresa dalle loro persone care. E poi ci sarà sempre un tema ad unire gli ospiti di ogni serata”. A proposito di ospiti, Maurizio Costanzo ha anticipato chi sarà presente in studio nel corso del primo appuntamento con la trasmissione.

S’è fatta notte ritorna su Rai Uno con al timone Maurizio Costanzo: ecco gli ospiti presenti in studio lunedì 27 settembre

Maurizio Costanzo intervistato da TvMia ha spiegato che la quindicesima edizione di S’è fatta notte presenterà delle novità strepitose. Ma non finisce qui, il giornalista e conduttore televisivo non si è trattenuto sugli ospiti anticipando che, nel corso del primo appuntamento con il programma, in studio vedremo Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta.

“Due donne belle, famose e ammirate” ha dichiarato il marito di Maria De Filippi, sottolineando che: “Il tema che le unisce è l’impegno contro la violenza sulle donne“. Infine, ancora una volta il conduttore televisivo ha evidenziato cosa porta un programma ad avere il successo. Nel caso di S’è fatta notte, “non ci sono i toni accesi, le liti che possono capitare negli altri talk show ma è tutto molto più rilassato”.