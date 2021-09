Mara Venier, toccante confessione: “Ho avuto dolori laceranti”

Mara Venier ha rivelato alcuni dettagli lancinanti della sua vita privata.

Domenica In è tornato il 19 settembre e per la gioia dei telespettatori Mara Venier è sempre lì a intrattenere su Rai 1 milioni di italiani. Forse sarà il suo ultimo ballo, The last dance, detta all’inglese, ma al momento ciò è poco rilevante. Zia Mara è l’anima della Rai e la stessa conduttrice qualche giorno fa in conferenza stampa lo ha raccontato. “Quando ho iniziato avevo 40 anni ed ero stata chiamata solo per condurre un gioco. Allora era impensabile per me arrivare a 13 edizioni”.

Il volto e l’anima della Rai e di Domenica In. Impensabile oggi immaginare il salotto domenicale di Rai 1 senza di lei, anche se non è sempre stato così semplice e come in tutto per raggiungere il successo la strada è in salita e ricca di trappole.

Mara Venier, la lancinante confessione: “Ho avuto dolori laceranti”

In un’intervista su TeleSette Mara Venier si è raccontata tra carriera e sfera privata. “Come canta Vasco Rossi eh già io sono ancora qua” scherza sul ritorno a Domenica In Mara Venier, in questa sua 13esima stagione. E tra soddisfazioni e dispiaceri Mara Venier traccia un bilancio della sua vita:

“Ho avuto tanto e vissuto intensamente grandi cambiamenti, dolori laceranti e cadute. Ma mi sono sempre rialzata e ho combattuto per quello in cui credo. Posso dire di essere grata alla vita”.