Juventus-Sampdoria 3-2: highlights, voti e tabellino finale del match

I primi tre punti per la Juventus all’Allianz Stadium contro la Sampdoria che ha provato invano ad accorciare le distanze

Mister Allegri ed i suoi ragazzi possono tirare un sospiro di sollievo con i primi tre punti all’Allianz Stadium -l’ultima vittoria risale alla partita contro lo Spezia un mese fa- grazie ad una prestazione ed una mentalità finalmente vincenti.

Dybala, Bonucci e Locatelli hanno messo a segno i tre gol che hanno portato la vittoria di fronte ad uno stadio gremito di tifosi che sono stati il 12° uomo in campo all’Allianz Stadium. Una vittoria che distende la mente in vista del secondo turno di Champions League contro il Chelsea previsto per mercoledì 22 settembre. Tuttavia, c’è apprensione per le condizioni di Paulo Dybala uscito poco dopo il gol a causa di un infortunio.

Minuto 10: gol de Dybala.

Minuto 21: Dybala se va llorando del campo tras lesionarse. pic.twitter.com/cYNhgEzOcq — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 26, 2021

Juventus-Sampdoria: voti, highlights e tabellino

Juventus (4-4-2): Perin 7; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5 (70′ Ramsey 6), Bentancur 6 (82′ McKennie sv), Locatelli 6.5, Chiesa 6.5 (70′ Chiellini 6); Dybala 7 (22′ Kulusevski 7.5), Morata 6 (82′ Kean sv).

Sampdoria (4-4-2): Audero 5.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 7, Colley 5, Murru 5 (59′ Augello 6); Depaoli 5.5 (59′ Damsgaard 6), Thorsby 6.5 (87′ Askildsen sv), Ekdal 6 (59′ Adrien Silva 6), Candreva 7.5; Caputo 5.5 (70′ Torregrossa 6), Quagliarella 6.

MARCATORI: 10′ Dybala (J), 43′ rig. Bonucci (J), 44′ Yoshida (S), 57′ Locatelli (J), 83′ Candreva (S).

AMMONITI: 28′ Thorsby (S), 41′ Murru (S), 45′ + 3′ Ekdal (S), 53′ Bentancur (J), 66′ Cuadrado (J), 84′ Bonucci (J), 86′ McKennie (J).