Ancora screzi tra le opinioniste del GF Vip 6. Dopo l’ultimo post della Bruganelli su Instagram, Adriana Volpe si scaglia contro la collega

Si sono più volte definite amiche ma basta poco per far traboccare il vaso. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non se le mandano a dire quando è necessario. Ad esprimere la propria perplessità questa volta è stata proprio Adriana in seguito ad un post pubblicato dalla moglie di Bonolis sul proprio account di Instagram.

“Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!“, ha scritto la Bruganelli sotto al post incriminato che la vede sorridente assieme a Giancarlo Magalli. Ma per quale motivo Adriana Volpe avrebbe espresso il proprio disappunto? Ebbene per chi non lo sapesse la conduttrice televisiva è da tempo in conflitto con l’ex timoniere de ‘I Fatti Vostri’.

Entrambi hanno lavorato fianco a fianco su Rai Due ma quando l’impegno lavorativo che li ha visti ‘uniti’ è finito, tra i due c’è stato un contrasto di opinioni. Gli ex colleghi si sono accusati a vicenda per poi finire in una battaglia legale. Pertanto Adriana Volpe non è riuscita a trattenere il proprio disappunto quando le è cascata davanti agli occhi la foto della Bruganelli con Magalli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Claudio Lippi, addio inaspettato: arriva la confessione

Sonia Bruganelli posta una foto con Magalli: piovono critiche sull’opinionista del GF Vip 6

A mostrare il proprio disappunto non è stata solo Adriana Volpe ma anche i fans di questa ultima. Difatti, essendo colleghe al GF Vip 6, c’è chi ha trovato poco carino il gesto della Bruganelli pur sapendo i problemi che la sua compagna di avventura ha avuto con l’ex timoniere de ‘I Fatti Vostri’.

“Ma quanto son bellini?! Tanto..!! Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì“, ha commentato con sarcasmo Adriana Volpe in una Insta Stories. Sotto al post di Sonia i fans invece non hanno resistito: “Sei perfida“, “Un po’ di solidarietà femminile…si vede dalla prima puntata che non ti piace”, “Scuole medie.. Forse”, etc. La risposta della Bruganelli non si è fatta attendere: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?”, sottolineando infine di non avere alcune intenzione a fare la guerra a questi ultimi.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip, Manuel Bortuzzo e il colpo di scena dopo il bacio con Lulù: ci ripensa

GUARDA QUI IL VIDEO DI ADRIANA VOLPE>>> L’opinionista del GF Vip 6, Adriana Volpe, contro Sonia Bruganelli

Un ragionamento che filerebbe liscio quello della moglie di Paolo Bonolis che nella vita privata è libera di frequentare chi vuole. Intanto la Volpe è andata sul pesante anche su Twitter dove ha scritto: “Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento. Tanto bellini“. Non ci resta che attendere il quinto appuntamento con il GF Vip 6 dove non mancheranno sicuramente nuove scintille tra le due opinioniste.