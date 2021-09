GF Vip 6, arriva la candidatura di un ex tronista di Uomini e Donne

Un ex tronista di Uomini e Donne si è candidato a diventare inquilino della casa del GF Vip 6. Non si è fatta attendere la frecciatina della sua ex: scopri di chi si tratta e se la redazione del Grande Fratello ha risposto.

Sossio Aruta in questo fine settembre sta girando l’Italia per presenziare in diversi eventi. Ogni tanto pubblica delle foto di sua figlia Bianca o di Ursula Bennardo, facendo capire di essersi già pentito del messaggio in cui annunciava la fine della relazione con la dama di Uomini e Donne scrivendo “game over”.

L’ex tronista ha anche rivelato di voler tornare al GF Vip 6. Considera la sua precedente esperienza “incompleta”, perchè è entrato nella casa quando ormai il reality era iniziato da troppo tempo. Anche se è soddisfatto di essere arrivato al terzo posto, sostiene di avere ancora molte cose da confessare.

Uomini e Donne, frecciata di Ursula a Sossio sul GF Vip

La candidatura di Sossio Aruta come nuovo concorrente del GF Vip 6 non ha per ora sortito alcuna reazione da parte della redazione, che comunque ha fatto entrare nella casa un’altra ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. La sua ex compagna, Ursula Bennardo, non ha mancato di commentare le esternazioni di Sossio.

Ha pubblicato un messaggio con scritto “quanto fa parlare la coscienza sporca”, e poi ha aggiunto il tag del Grande Fratello. Ha inoltre condiviso di nuovo un vecchio messaggio dove spiegava di non voler tornare adesso a Uomini e Donne per la situazione imbarazzante in cui Sossio l’ha messa, e di cui non si renderebbe pienamente conto.