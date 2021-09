GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: esplode una nuova bomba

Fa ancora discutere la love story nata tra Manuel Bertuzzo e Lulù Selassié, concorrenti del GF Vip 6: interviene Bortuzzo senior e rimescola le carte in tavola

Varcata l’ambitissima porta rossa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata subito sintonia tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié (soprannominata Lulù). E’ stata proprio la principessa ad avvicinarsi per prima al 22enne. La ragazza nel corso dell’ultima diretta ha dichiarato: “Anche se ci conosciamo da poco più di una settimana, lui per me è importante“, facendo emozionare mezza Italia con le sue parole.

Ma a far sognare il pubblico del seguitissimo reality di Mediaset, con al timone Alfonso Signorini, è stato il primo bacio consumato tra i due concorrenti. Ma cosa ne pensa papà Bortuzzo di questa love story? Franco conosce più di chiunque altro suo figlio ed è convinto che Manuel non sia innamorato di Lulù.

TI CONSIGLIO QUESTO ARTICOLO>>> Claudio Lippi, addio inaspettato: arriva la confessione

GF Vip 6, Manuel è innamorato di Lulù? Parla Bortuzzo senior

Franco Bortuzzo, papà di Manuel, è convinto che suo figlio non sia realmente innamorato di Lulù e ne ha parlato nella trasmissione di Giada Di Miceli a Radio Radio. Rispondendo alla conduttrice, papà Franco ha dichiarato che nella casa del GF Vip si creano circostanze particolari che alterano le emozioni: “Per ora vedo una bella amicizia. Non credo in un colpo di fulmine e in queste robe qua“.

POTRESTI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip, Manuel Bortuzzo e il colpo di scena dopo il bacio con Lulù: ci ripensa

Ma a prescindere dal contesto, pensando alle ex di Manuel, “ragazze strepitose con caratteri generosi e affidabili”, Bortuzzo senior è convinto che Lulù non sia la ragazza giusta per suo figlio: “Io lo noto, gli occhi glieli leggo in qualsiasi momento. Lo vedo troppo sulle sue. Secondo me non rientra nel suo canone, non lo vedo assolutamente preso“, ha concluso Franco. Non ci resta che attendere per scoprire l’evoluzione di questa love story che al momento sta facendo sognare il pubblico di Mediaset.