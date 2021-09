La Stagione 8 di Fortnite ha portato con sé tantissime novità, ma non è ovviamente finita qui. Pronta una collaborazione super

Torniamo a parlare di Fortnite e delle tantissime novità in arrivo sul battle royale nelle prossime settimane. Nonostante la Stagione 8 sia arrivata da relativamente poco, dataminer e leaker si stanno già dando il loro bel da fare per trovare indizi su ciò a cui sta pensando Epic Games per il futuro.

E si parla sia di nuove skin che di eventi super che starebbero per arrivare sull’isola di gioco. Stando a quanto raccontato dal noto HYPEX, nelle prossime settimane arriverà una collaborazione con uno dei giochi più famosi di sempre: stiamo parlando di Monopoly.

Fortnite x Monopoly, i dettagli della collaborazione

Stando a quanto rivelato in anteprima dal noto leaker HYPEX, sembra imminente la collaborazione tra Fortnite e Monopoly. Entrando più nello specifico, si parla di ben otto dorsi in tutto e per tutto simili alle tradizionali pedine di uno dei giochi da tavolo più amati di sempre. Cappello a cilindro, Scottish Terrieri, macchina da corsa, auto da corsa, T-Rex e molto altro. Una collaborazione che in realtà stupisce, ma fino ad un certo punto.

La Hasbro ha infatti già messo in vendita ben due edizioni differenti di Monopoly a tema Fortnite. Una partnership pronta ad entrare in gioco all’inverso ora, con i personaggi del gioco da tavolo che saranno indomabili dagli utenti nel battle royale. Non ci sono notizie sulla data di rilascio ufficiale, ma potrebbe già essere questione di giorni.