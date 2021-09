Elena Sofia Ricci, grande ritorno in Tv: pubblico in trepida attesa

Grande ritorno in Tv per Elena Sofia Ricci. L’attrice fiorentina sarà impegnata in Illuminate dove vestirà i panni di Mariangela Melato

Grande ritorno in Tv per Elena Sofia Ricci. L’attrice a partire da giovedì 30 settembre sarà impegnata con la quarta stagione di “Illuminate” in onda su Rai Tre in seconda serata. Sarano tantissime le eccellenti donne italiane raccontante in documentari monografici, tra queste Mariangela Melato.

A vestire i suoi panni sarà proprio Elena Sofia Ricci. La Melato, venuta a mancare nel 2003 all’età di ottant’anni, è stata una grande attrice che ha fatto la storia del cinema in Italia. Raggiunta da TeleSette, la Ricci ha dichiarato: “Attrice di grande talento e libertà. Un riferimento artistico importante per la sua straordinaria originalità e personalità con cui ho scoperto di avere tanti punti di contatto“.

Elena Sofia Ricci ritorna in Tv: sarà impegnata con Illuminate su Rai Tre

L’attrice fiorentina a partire da giovedì 30 settembre tornerà in Tv con la quarta stagione di Illuminate. La Ricci vestirà i panni dell’attrice Mariangela Melato di cui conserva un bellissimo ricordo: “Io e Mariangela abbiamo passato serate a cantare e suonare“.

Sempre nell’intervista rilasciata a TeleSette la 59enne ha evidenziato che nel seguitissimo programma di Rai Tre si racconta la vita di “donne che hanno lasciato un segno indelebile“. L’intento di Illuminate è quello di dare voce alla battaglia portata avanti dalle donne per ottenere i propri diritti e quelli di coloro che sono arrivate dopo, aggiungendo che ad oggi “c’è ancora tanta strada da fare per la parità”.