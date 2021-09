Anticipazioni Un posto al sole, colpo di scena Susanna: Niko viene a sapere tutto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole vertono tutte sul caso Susanna: il cerchio si sta stringendo e Niko ha una convocazione d’urgenza

Venerdì 24 settembre Un Posto al Sole ha lasciato i suoi telespettatori con Manlio che stava rivivendo il ricordo dei tanti colloqui avvenuti in ospedale con l’ex fidanzato di sua figlia Susanna e la scena finale vede proprio Pasquale osservare la sua ex dal finestrone della camera d’ospedale. Ogni sospetto, ormai, si divide tra lui ed il nuovo compagno della madre, Mauro.

Preso dai sensi di colpa perché teme che il responsabile sia Pasquale, Manlio decide di chiamare Giulia Poggi dicendole di sapere chi ha aggredito Susanna. Niko si reca in carcere e scopre tutta la verità: l’uomo gli racconta dei colloqui fatti con Pasquale. A questo punto, Poggi si reca dall’ex fidanzato di Susanna che gli racconta tutta la verità.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Renato può tirare un sospiro di sollievo

Tra Mauro e Pasquale i sospetti si infittiscono, ma Franco e Niko hanno in mano abbastanza materiale per poter togliere ogni dubbio sulla colpevolezza di Renato Poggi. Quando, infatti, i due si recano in commissariato, hanno un lungo colloquio sui loro sospetti con annesse prove.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Guido sta vivendo un grande momento di gelosia nei confronti di Alberto Palladini e le maniere in cui sua moglie, Mariella, lo tratta. Qualche parola di troppo rischierà di corrompere il loro rapporto.