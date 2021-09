Christoph e Selina, oltre che Rosalie e Michael vedono messa in serio rischio la loro stabilità di coppia nelle anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta D’amore, dove anche per Cornelia cambierà tutto.

Le anticipazioni che arrivano dalle puntate tedesche di Tempesta D’Amore rivelano che Christoph e Rosalie saranno sempre più vicini. Lei non potrà rivelare tutto a Michael: quando deciderà di andare a Parigi con l’imprenditore, cercherà di nascondere tutto raccontando di andare a trovare un’amica.

Come al solito, il dottore verrà a scoprire tutto e ci sarà un brutto litigio fra i due. Lei deciderà quindi di lasciare il loro appartamento, andandosi a trasferire da Alfons e Hildegard. Nel frattempo, anche la relazione fra Christoph e Selina sarà sempre più difficile: durante il viaggio a Parigi, lui cercherà anche di sedurre Rosalie.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, il complotto di André

Nelle anticipazioni di Tempesta D’Amore si può vedere André stringere un patto con Gerri per poter accedere alla vittoria del premio culinario, a cui partecipano anche Robert e Hildegard. L’alleanza non darà i risultati sperati: la sconfitta sarà amara e di conseguenza André negherà a Gerri il suo aiuto per conquistare Shirin.

Nel frattempo, anche Vanessa cercherà di dissuadere Gerri dal pensare a Shirin, ottenendo l’effetto opposto. Cornelia, Robert e Werner saranno impegnati in una vistita in una casa di cura, dove risiede la madre della governante da quando soffre di demenza senile. Qui, Cornelia farà una scoperta sconcertante che cambierà tutto.