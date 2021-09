Amadeus-Orietta Berti, gaffe sul palco: la reazione del conduttore è tutta da ridere

Grande gaffe sul palco tra Amadeus ed Orietta Berti. La reazione del conduttore ravennate ha scatenato l’ironia dei fan: cos’è successo.

Venerdì sera è andato in onda su Rai Uno la prima puntata delle due puntate di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80. A condurre lo show musicale amarcord, ancora una volta, ci sta pensando Amadeus che sta facendo rivivere al pubblico la migliore musica italiana ed internazionale di quelle tre decadi. Tra i tanti ospiti sul palco c’è stata anche l’intramontabile Orietta Berti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maria De Filippi, panico in diretta tv: cosa è successo sotto gli occhi di tutti?

Sul palco dell’Arena di Verona la cantante ha eseguito tre delle sue hit più famose come: Finché la barca va, Tipitipitì e Io ti darò di più. Ancora una volta, però, Orietta ha fatto ridere tutti con una delle sue gaffe. Infatti finite le tre esibizioni, la Berti ha avuto un lapsus chiamando il presentatore ‘Amadeo‘, ‘Amedeus‘, ‘Amedeu‘, sbagliando quindi per tre volte il nome dello showman. La scena ha scatenato l’ilarità su Twitter dei tanti telespettatori, con Amadeus che ha rivelato come la cantante sbagli sempre il suo nome.

Amadeus e Orietta Berti, la gaffe scatena il pubblico: la cantante scatenata

Ma le gaffe di Orietta Berti non sono finite qui. Infatti la cantante ha fatto sorridere il pubblico in Arena e quello da casa sbagliando anche il nome di Federico Lucia, in arte Fedez. Già in passato la cantante ha più volte chiamato il rapper milanese ‘Fedes‘ ripetendo l’errore anche sul palco dell’Arena di Verona. A strappare un sorriso al pubblico è proprio la pronuncia emiliana della Berti, che proprio non le permette di pronunciare bene Fedez.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: l’attacco di un vecchio ‘nemico’

Nel corso della sua esibizione nella città Scaligera, Orietta ha fatto anche un commosso omaggio a Raffaella Carrà. Infatti insieme ad Amadeus, la Berti ha ascoltato tre dei successi più amati della regina della televisione italiana: ‘Rumore‘, ‘Tanti auguri‘ e ‘A far l’amore comincia tu‘. I successi della Carrà hanno scaldato il pubblico con l’Arena di Verona si è trasformata in una vera e propria discoteca a cielo aperto.