Uomini e Donne, Gemma Galgani viene colpita di nuovo: i dettagli

Gemma Galgani è stata nuovamente vittima di alcuni commenti riguardo la sua estetica e la sua trasformazione all’interno del programma Uomini e Donne. Questa volta, però, a parlare sarebbe un suo ex, che vuole venire in Tv.

L’avvio di Uomini e Donne quest’anno è stato particolarmente difficile per Gemma Galgani. Nella prima puntata del Trono Over si è parlato soprattutto dei suoi ritocchi estetici, ed ha dovuto difendersi da numerosi attacchi. Poi, si è trovata a gestire la difficile situazione di essere tronista ma non avere cavalieri interessati a lei.

Adesso, Gemma dovrà affrontare forse la più difficile delle prove: tornerà in trasmissione Giorgio Manetti. A molti era sembrato che lei non avesse mai dimenticato del tutto la storia con Il Gabbiano, finita il 4 settembre di sei anni fa. In questo momento, però, i due sembrano essere più distanti che mai, nonostante torneranno ad incontrarsi in Tv.

Uomini e Donne, Gemma e Manetti sempre più lontani

Gemma Galgani ha raccontato di aver ormai superato del tutto la relazione con Giorgio Manetti. Si dichiara serena, e nel caso dovesse tornare il suo ex in studio vorrà solo seguire il suo percorso. Se non verrà attaccata, spiega di non voler interferire in alcun modo con lui. A dire il vero, è molto difficile credere alle parole di Gemma.

Anche Giorgio Manetti ci tiene a sottolineare che la distanza con la protagonista del Trono Over è ormai incolmabile. Il Gabbiano si è anche espresso negativamente riguardo i ritocchi estetici di Gemma: ad una certa età bisognerebbe curare di più l’intelletto. Per questo motivo, ha mostrato il suo interesse a corteggiare Isabella Ricci.