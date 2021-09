Una Vita anticipazioni, Ildefonso ricatta Camino: tutta la verità

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un nuovo risvolto della trama della soap opera spagnola

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 svelano grandi novità sulla coppia Ildefonso-Camino. Stando alle anticipazioni della soap opera spagnola, infatti, nonostante Ildefonso abbia spiegato a Camino il perché della riluttanza nell’avere rapporti con lei, prova ad avere un approccio fisico con la Pasamar. Quest’ultima, però, rifiuta.

Camino svela il grande segreto dell’uomo che ha accanto ad Anabel. Ildefonso, a questo punto, spinge la Pasamar a raccontargli la verità su Maite: ha letto tutte le lettere. Inoltre, l’uomo svela di essere già a conoscenza del rapporto che la legava con la pittrice parigina e che è per questo che le si è avvicinata.

Anticipazioni Una Vita, il concorso di Servante è compromesso

Dall’altra parte di Acacias, Servante cerca di farsi amico il giurato del concorso pensionistico, con l’aiuto dei domestici che aiutano anche Fabiana. In realtà, l’uomo con cui parlano non è il vero giurato, tutt’altro: è un ladro che, approfittando di un momento di tranquillità, compie un furto all’interno della pensione. Se tutto sembra andare a picco, non è ancora arrivato il peggio: durante una discussione con Fabiana, Servante tratta molto male il vero giurato che, ad un certo punto, rivela la sua identità.

Intanto, Jacques ed Armando scoprono che all’interno della spilla c’era un microfilm che conteneva diverse informazioni importanti, tra queste quella sulla pace nel mondo.