Spezia-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino finale del match

Spezia-Milan, gli highlights del match giocato allo stadio Picco. I rossoneri di Pioli hanno sfidato gli uomini allenati da Thiago Motta nel pomeriggio

Inizia subito con una partita di cartello la sesta giornata di Serie A. Allo stadio Picco, lo Spezia di Thiago Motta ha accolto il Milan allenato da Stefano Pioli. I liguri alla ricerca di conferme dopo la ottima prestazione contro la Juventus di qualche giorno fa, i rossoneri per continuare a rimanere nelle zone alte della classifica e tentare il sorpasso temporaneo sul Napoli.

Il primo tempo parte con i rossoneri subito in attacco. Davanti una squadra molto organizzata e solida, che non permette agli uomini di Pioli di passare e creare occasioni utili. Esordio dal 1’ per Daniel Maldini, che si fa subito vedere con personalità. Nessuna grande occasione fino agli ultimi minuti del primo tempo, quando prima Theo Hernandez si avvicina pericolosamente in area e poi lo Spezia va vicinissimo al gol del vantaggio. Salva tutto Kalulu.

Il secondo tempo parte con un Milan sceso in campo per vincerla. Dopo pochi minuti, un gol che sa di storia: Daniel Maldini alla prima da titolare porta in vantaggio i suoi. Altra super occasione di Leao al 60′, con il portoghese che non trova il secondo gol. Pareggia lo Spezia all’80’ con una sfortunata deviazione di Tonali. La ribalta ancora il Milan all’87’ con il gol di Brahim Diaz.

Spezia-Milan: highlights e voti del match

MARCATORI: 48′ Maldini (M), 80′ Verde (S), 86′ Brahim Diaz (M)

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet 6; Amian 6.5, Hristov 6, Nikolaou 6, Bastoni 6.5; Bourabia 6.5, Sala 5.5 (dal 64′ Verde 6.5); Antiste 5.5 (dal 65′ Manaj), Maggiore 6 (dal 65′ Ferrer 6), Gyasi 5.5 (dal 79′ Strelec); Nzola 5. All. Thiago Motta 6

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 7 (dal 72′ Calabria 6), Tomori 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6.5; Tonali 6, Kessie 5.5; Saelemaekers 6.5, Maldini 6.5 (dal 59′ Bennacer 6), Rebic 5.5 (dal 46’ Leao 6.5); Giroud 5.5 (dal 46’ Pellegri 6). All. Pioli 6

