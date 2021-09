Regina Elisabetta, la decisione sconvolge tutti: mai visto nulla di simile!

Nuova decisione inaspettata per la Regina Elisabetta. Andiamo a vedere cosa sta succedendo all’interno della Royal Family della Gran Bretagna.

Sono pronti i festeggiamenti in grande stile per le sette decadi di trono della Regina Elisabetta. A causa del Covid-19, però, l’appuntamento è stato rinviato a Maggio del 2022, quindi ci sarà ancora da aspettare un bel pò. Una volta giunti nel fatidico mese, però, ci saranno quattro giorni di feste, compresa una cavalcata reale che si preannuncia senza precedenti. Infatti Elisabetta è la Regina più longeva di tutti i tempi.

Sono quindi iniziati i preparativi del cosiddetto Giubileo di platino, che si svolgerà quando Sua Maestà avrà raggiunto i suoi 70 anni di regno da tre mesi. Stando alle prime indiscrezioni sarà una cavalcata lungo la storia. Ci sarà quindi una sorta di affresco ideale che simboleggerà le sette decadi di Elisabetta sul trono di Inghilterra. Andiamo quindi a vedere cosa sappiamo ad oggi sui festeggiamenti di Maggio 2022.

Regina Elisabetta pronti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino: iniziano i preparativi

Sui tabloid inglesi sono iniziati a spuntare i primi preparativi per i festeggiamenti di 70 anni di trono della Regina Elisabetta. Infatti il 15 maggio con partenza dal castello di Windsor saranno impiegati ben 500 cavalli e 1.000 tra danzatori e musicisti per la rappresentazione. Inoltre non mancheranno le celebrità durante i festeggiamenti, infatti ci saranno Judie Dench, Helen Mirren e Stephen Fry tra gli attori presenti. In serata poi i festeggiamenti si sposteranno a Buckingham Palace.

Inoltre per concludere in bellezza si parla anche di un concerto trasmesso in diretta dalla BBC. Intanto è partita un’iniziativa per la sostenibilità ambientale chiamata ‘Un albero per la regina’. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di invitare tutti i britannici a piantare un albero per ricordare il giubileo di Elisabetta II. L’azione sarà un omaggio anche al principe Filippo che è stato il primo presidente del Wwf. Inoltre per giugno sono previsti altri quattro giorni di festa per omaggiare la Regina, un vero e proprio toccasana per la nazione che uscirà da due anni di pandemia.