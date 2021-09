Pelè, importante novità sulle sue condizioni: i tifosi sono tutti con lui. O Rei è ricoverato a San Paolo dallo scorso 4 settembre

E’ un periodo complicato questo per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è ricoverato all’Ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 4 settembre. O Rei ha avuto un problema grave all’apparato digerente ed è stato operato al colon pochi giorni fa. Il sospetto è che avesse una massa tumorale, ma la biopsia non ha ancora dato l’esito definitivo. Nel frattempo la leggenda del calcio brasiliano sta migliorando il proprio stato di salute di giorno in giorno. Sui propri social ha condiviso diverse foto in cui procede con il percorso riabilitativo, accompagnato dallo staff sanitario che lo segue costantemente. La settimana scorsa è finalmente uscito dalla terapia intensiva, venendo trasferito al reparto ordinario e mostrandosi piuttosto allegro e pieno di vita.

Pelè, importante novità sulle sue condizioni: la figlia ha condiviso una bella foto

A dare un aggiornamento sulle condizioni di Pelè è stata la figlia, Kely Nascimento, che ha condiviso un messaggio su Instagram.

“Negli ultimi giorni ha compiuto diversi passi” ha scritto la donna, accompagnando alla frase una foto in cui gioca a carte con il padre. Il tre volte campione del mondo appare sorridente e in discreta forma fisica. Kely poi ha aggiunto: “Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo“, con un buon umore di fondo che lascia ben sperare i tifosi di tutto il mondo. La leggenda del Santos compirà 81 anni il prossimo 23 ottobre. Il numero 10 della Seleçao ha intenzione di vincere anche questa partita, a modo suo, dominando e dando spettacolo.