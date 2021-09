Meteo, weekend tra anticicloni e temporali: le previsioni

Il meteo sulla penisola durante questo weekend sarà diviso da un sabato quasi estivo ed una domenica ricca di temporali: cosa succederà nelle prossime ore.

Venerdì è stato segnato da una discreta stabilità atmosferica, che dovrebbe ripetersi anche nelle prossime 24 ore. Infatti l’Italia si appresta a vivere un weekend dal meteo ingannevole, con il caldo che caratterizzerà questo sabato mentre durante la giornata di domenica avremo freddo, con piogge, temporali e persino grandine. Infatti sul paese si sta per abbattere un nuovo vortice ciclonico pronto a portare tanta instabilità sul paese.

Durante questo sabato, quindi, avremo uno scenario caldo e stabile grazie all’anticiclone proveniente direttamente dal continente Africano. Sulla penisola il sole caratterizzerà questa giornata, con le temperature che potranno rivelarsi al di sopra della media stagionale. Infatti i valori termici saranno in crescita specialmente al Sud e sulle Isole, andando a creare un contesto meteorologico da piena estate. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, weekend diviso a metà: sabato stabile su tutta l’Italia

Questo weekend la penisola italiana mostrerà due volti, il primo segnato da un meteo influenzato dall’anticiclone, mentre il secondo da un vortice ciclonico. Nonostante ciò nelle prossime 24 ore avremo già i primi intoppi, specialmente sulle regioni di Nordovest. Infatti qualche pioggia potrebbe colpire in anticipo la Liguria e le Alpi occidentali. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo in gran parte soleggiato. Durantee la seconda parte del giorno avremo un netto peggioramento, con un aumento della nuvolosità che andrà a colpire su alcune regioni ad ovest come Alpi, Liguria e Piemonte. Le temperature risulteranno in rialzo con massime che oscilleranno dai 24 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo bel tempo, fatta eccezione per delle nubi che andranno a colpire Sardegna meridionale e orientale ed anche gran parte della Toscana. Anche qui le temperature risulteranno in aumento, con valori massimi che oscilleranno dai 27 ai 31 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel coro della giornata avremo sterili velature, con qualche nube in più sulla parte meridionale della Sicilia. Le temperature risulteranno in deciso aumento, con massime che andranno dai 26 ai 30 gradi.