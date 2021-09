Maria De Filippi, panico in diretta tv: cosa è successo sotto gli occhi di tutti? Ancora una volta la regina delle conduttrici non ha perso la calma

In trent’anni di televisione, Maria De Filippi ne ha viste veramente di tutti i colori ma riesce ancora a stupirsi e a stupire il pubblico. Più di ogni altra occasione, sono le puntate di ‘Tu sì que vales‘ che le danno spesso l’occasione di mettere in mostra la sua ironia ma anche la voglia di rimettersi in gioco. E questa sera abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione.

Tra i concorrenti nell’ennesima puntata delle selezioni è apparso un mago che ha decisamente animato lo studio con una serie di trucchi incredibili. Uno in particolare ha coinvolto anche Queen Mary che è stata sua involontaria complice. Il mago le ha chiesto un anello, lei gli lo ha prestato salvo poi vederlo sparire. Magicamente però è ricomparso all’interno di un mandarino.

E Maria, dopo l’esibizione, ha confessato tutta la sua sofferenza: “Ho temuto il peggio. Non me l’aspettavo”. Una battuta che ha scatenato l’amica Sabrina Ferilli. La complicità tra le due è massima e lei ha colto la palla al balzo: “Speravo che il numero non riuscisse e tu dicessi addio all’anello”, le ha detto scherzando.

Maria De Filippi, panico in diretta tv: presto tornerà la grande sfida degli ascolti

Ancora una volta Tu sì que vales, che non ha cambiato nè formula e nemmeno giuria rispetto al passato, dimostra di essere uno dei programmi più solidi di Canale 5. Lo confermano gli ascolti che ha fatto registrare nelle prime settimane in attesa di arrivare alle semifinali e alla finale.

Ma da sabato 16 ottobre su Rai 1 ci sarà un concorrente in più. Torna infatti ‘Ballando con le Stelle‘ con Milly Carlucci che ha allestito un cast di primissimo livello, anche coi i ‘ballerini per una notte’ Come finirà la battaglia degli ascolti?