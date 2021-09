GF Vip, Manuel Bortuzzo e il colpo di scena dopo il bacio con Lulù: ci ripensa

Grandi emozioni nel corso della quarta puntata del GF Vip 6. Signorini affronta il bacio tra Manuel e Lulù ma dopo la trasmissione il 22enne fa qualche passo indietro

Grande emozione al Grande Fratello Vip con il primo bacio tra due concorrenti di questa sesta edizione. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. I due si sono avvicinati ed hanno mostrato il reciproco interesse sin dalla prima puntata del reality, andata in onda lo scorso 13 settembre. E stato proprio Manuel a conquistare Lulù che si è detta più volte colpita dalla sua magnanimità.

Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 24 settembre, non ha potuto fare a meno che affrontare l’argomento con i diretti interessati. Chiamata nel confessionale assieme alle due sorelle, Lulù ha aperto il suo cuore lasciando trapelare il sentimento che la lega al 22enne.

“Manuel è molto dolce e vero. Subito si nota dai suoi sguardi e da quello che dice”, ha spiegato Lucrezia Hailé Selassié affermando di essere rimasta colpita soprattutto dal suo altruismo: “Posso dire che è difficile trovare persone così. Anche se ci conosciamo da poco più di una settimana, lui per me è importante“. Le parole della ragazza hanno emozionato il pubblico di Mediaset nonché le due sorelle accorse assieme a lei nel confessionale. Ma subito dopo la puntata qualcosa è cambiato.

Manuel Bortuzzo, ripensamenti su Lucrezia Hailé Selassié? Le sue parole dopo la puntata del GF Vip 6

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 ha emozionato il pubblico di Mediaset con la storia che starebbe nascendo tra Manuel e Lulù. Ma subito dopo la messa in onda il ragazzo si è aperto con Nicola Pisu e Alex Belli. Le sue parole hanno immediatamente fatto credere ad un ripensamento su quanto stia sbocciando tra lui e la principessina.

Manuel ha spiegato che ha intenzione di vivere tutto ma con calma e soprattutto ha bisogno dei suoi spazi. In un botta e risposta con Pisu, il quale avrebbe detto di immaginare di lì a poco Manuel nella Love Boat con Lucrezia, il 22enne ha ironizzato esclamando: “Se dovessi andare nella Love Boat porterei Alex e non di certo Lulù!“.

In molti hanno preso queste parole come un ripensamento ma in realtà le cose non stanno proprio così. Difatti, Manuele e Lucrezia ancora una volta hanno deciso di trascorrere la notte nello stesso letto. Dunque entrambi vogliono essere indipendenti nella casa del GF Vip coltivando le proprie amicizie, ma ciò non toglie che la loro conoscenza possa andare avanti. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.