Lutto in casa Roma, è morto il padre di un calciatore: il cordoglio dei compagni di squadra e dei tifosi. Si è arreso a un brutto male

E’ un momento estremamente positivo in casa Roma. I giallorossi hanno iniziato la stagione con 6 vittorie su 7 partite disputate, considerando anche la Conference League. L’unica sconfitta è arrivata a Verona, un 3-2 che ha riportato tutti con i piedi per terra ma che non ha smorzato l’entusiasmo nella Capitale. Purtroppo però, non tutti possono gioire allo stesso modo del bel momento professionale. Tra i giovani calciatori che Mourinho ha coinvolto nella rosa della prima squadra c’è anche un volto triste. Nicola Zalewski ha perso in queste ore il padre Christopher. Il 19enne di Tivoli, con genitori di origine polacca, aveva condiviso con il genitore la grande gioia della convocazione con la maglia della Nazionale di Paulo Sousa. Il presidente uscente della federazione polacca, Zibi Boniek, grande simpatizzante giallorosso, ha voluto condividere un messaggio di cordoglio nei confronti del ragazzo, salutando l’amico scomparso. Lo aveva incontrato poco tempo fa sugli spalti di una gara della Polonia.

Lutto in casa Roma, è morto il padre di un calciatore: addio a Christopher Zalewski

Ovviamente anche la Roma ha postato su Twitter un pensiero toccante e di vicinanza a Nicola e alla sua famiglia.

“Tutta l’AS Roma si stringe intorno a Nicola Zalewski e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. A questo messaggio si sono accodati anche tutti i tifosi, prodighi di commenti di affetto per uno dei giovani talenti della Primavera giallorossa.

