Kerem Bürsin esce allo scoperto con la sua love story. L’attore turco ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato il nome della fortunata

L’attore Kerem Bürsin amatissimo nella serie televisiva che sta riscontrando un incredibile successo su Canale Cinque, “Love is in the Air”, ha deciso di confessare. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato, nella puntata che andrà in onda domani sabato 25 settembre, chi è la donna che è riuscita a far battere il suo cuore.

La fortunata è Hande Erçel e il loro amore è nato proprio su un set. L’attore ha dichiarato alla Toffanin che inizialmente erano solo colleghi e amici ma poco alla volta si sono innamorati l’uno dell’altra. “Stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica“.

L’attore di Love is in the Air, Kerem Bürsin, esce allo scoperto con la sua relazione: è ufficiale

La loro love story è nata poco alla volta. Inizialmente Kerem Bürsin e Hande Erçel erano solo amici e colleghi sul set, ma poi c’è stata la scintilla. “E’ bellissima ed è una persona eccezionale“, ha dichiarato negli studi di Verissimo l’attore turco che non può fare a meno di vivere questa storia alla luce del sole: “Voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto”.

Dunque per il 34enne dopo il successo è arrivato anche il grande amore. Ma come si è avvicinato al mondo della Tv? Bürsin, sempre a Verissimo, ha dichiarato di aver cominciato in Texas i suoi studi per diventare attore. Ed è proprio lì che ha fatto le sue prime esperienze conoscendo anche attori molto famosi. Ma la strada per il successo non è stata semplice, difatti, prima di potersi affermare come attore ha dovuto fare svariati lavori: “Prima ho anche fatto il personal trainer e pulivo i bagni in palestra”.