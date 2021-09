Kate Middleton sconvolta dal lutto improvviso: il suo tweet

Anche Kate Middleton è rimasta sconvolta dal lutto improvviso. C’è anche il tweet della duchessa di Cambridge

Un forte dolore quello che sta vivendo Kate Middleton, affranta per la morte di Sabina Nessa. La giovane insegnante è stata uccisa mentre percorreva il tragitto da casa verso un pub in Inghilterra. Molto sensibile ai drammi che colpiscono il genere femminile, la duchessa di Cambridge già la scorsa primavera aveva partecipato in incognito alla veglia funebre di Sarah Everard, altra ragazza vittima di femminicidio.

La Middleton ha voluto condividere il suo dolore per la scomparsa di Sabina Nessa con un tweet molto personale, immediatamente retwettato e commentato da migliaia di altri utenti.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina’s family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 24, 2021