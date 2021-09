Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino, spettacolo a San Siro

Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino. Gasperini sfiora il colpaccio ma Inzaghi recrimina per il rigore di Dimarco sulla traversa

Inter-Atalanta 2-2: alla fine saranno scontenti tutti ma non il pubblico perché per ora questa è nettamente la partita più bella vista in serie A da quanto è iniziato il campionato.

La squadra di Inzaghi è partita subito forte e non a caso il vantaggio è arrivato in fretta: centro di Barella e splendida volée di Lautaro Martinez che non ha dato scampo a Musso. Per 20 minuti quasi solo nerazzurri milanesi, ma poco alla volta l’Atalanta ha messo il naso fuori. Due grandi occasioni per De Roon e Pessina, poi l’ennesima perla da fuori di Malinovskyi per il pari. E ancora il suo piede nel vantaggio ospite, con un’altra conclusione respinta male da Handanovic che Toloi ha trasformato in gol.

In apertura di ripresa il solito scatenato Malinovskyi ha sfiorato il bis personale cogliendo il palo ma era solo l’inizio dei fuochi d’artificio. A 20′ dalla fine decisivo Dzeko nel riprendere una corta respinta di Musso su Dimarco, ma nel finale è successo di tutto. Prima il rigore calciato da Dimarco sulla traversa, poi il gol annullato all’Atalanta: Piccoli con papera colossale di Handanovic, ma il VAR ha cancellato tutto, perché la palla era già uscita.

Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 5′ Lautaro (I), 30′ Malinovskyi (A), 38′ Toloi (A), 71′ Dzeko (I), 87′ Piccoli (A)

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 5.5 (57′ Dimarco 6); Darmian 6 (57′ Dumfries 6), Barella 7, Brozovic 6.5, Calhanoglu 5.5 (57′ Vecino 6.5), Perisic 6; Dzeko 6.5, Lautaro 7 (80′ Sanchez). All. S. Inzaghi 7.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 6.5, Demiral 5, Palomino 6 (69′ Maehle 6); Zappacosta 6 (77′ Pasalic sv), De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6; Pessina 6 (63′ Djimsiti 6), Malinovskyi 7.5 (63′ Ilicic 6); Zapata 6 (63′ Piccoli 6.5). All. Gasperini 7.

NOTE: ammoniti Palomino (A), Malinovskyi (A), Bastoni (I), Zapata (A), Calhanoglu (I), Zappacosta (A), Barella (I), Toloi (A). All’85’ Dimarco ha sbagliato un rigore

CLICCA QUI PER GUARDARE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI INTER-ATALANTA