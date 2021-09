Infinity Plus, 15 giorni di abbonamento gratis: ecco come usufruirne

Anche Infinity Plus di Mediaset offrirà 15 giorni di abbonamento gratis ai suoi utenti. Ecco come usufruire subito dell’iniziativa

Settimane decisamente complicate per ciò che riguarda alcune delle principali piattaforme streaming dedicate allo sport. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di DAZN, completamente in blackout nel giovedì di campionato e che ha promesso un mese di abbonamento gratis a tutti gli utenti colpiti.

Non si può non parlare anche di Infinity Plus, piattaforma Mediaset che detiene i diritti di Champions League in co-esclusiva con Sky Sport. Lo scorso martedì, il servizio è stato inaccessibile per quasi 70 minuti.Praticamente buona parte delle partite in programma in quella giornata. Dopo le dovute scuse, sono stati annunciati indennizzi con 15 giorni di abbonamento in regalo.

Infinity Plus, come usufruire di 15 giorni gratis

Scusate, eravate tantissimi. Ci scusiamo con chi ha avuto disservizi nonostante il problema non sia stato causato da noi. Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+. — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 14, 2021

Lo scorso martedì, moltissimi utenti hanno notato pesanti disservizi con Infinity Plus. Tra le italiane, giocavano la Juventus contro il Malmoe e l’Atalanta contro il Villareal. “Error: Playback-Exoplayer” il messaggio d’avviso, che non permetteva il normale utilizzo del servizio. Proprio in questi giorni, la piattaforma di Mediaset ha deciso di farsi perdonare con indennizzi pari a 15 giorni. “Caro cliente, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica, le strutture di Infinity Plus hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili” si legge nell’email inviata ai clienti colpiti.

“Come già annunciato, omaggeremo i nostri clienti con 15 giorni gratuiti. Al termine dell’attuale periodo di sottoscrizione, attiveremo sul tuo account un prodotto che ti garantirà la fruizione extra a costo 0” conclude poi il messaggio. Non servirà dunque fare nulla, con la promo che si attiverà in automatico.