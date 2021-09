Grande Fratello, momenti drammatici per ex concorrente: ladri in casa e tanta paura come raccontato proprio in queste ore.

Momento difficile per l’ex gieffina Valentina Vignali. Attraverso il proprio account di Instagram la 30enne ha annunciato la sparizione del suo cane Muffin, un golden retriever: “Aiutatemi a trovarlo”. E proprio mentre era presa dall’angoscia per il suo amico a quattro zampe, le sono entrati i ladri in casa a Roma.

La Vignali ha lanciato il suo appello su Instagram: “Tenetevi tutti i gioielli e le borse.. Ma ridatemi il cane“. Attualmente si trova a Milano per partecipare alla Fashion Week ma la sua mente non può che essere a Roma dove vive con Lorenzo e il loro golden retriever.

In queste lunghissime ed interminabili ore non è mancato l’appoggio da parte di chi la segue sui social: “Leggere i vostri messaggi e le vostre esperienze mi da tanta speranza e positività. Incrociamo le dita. Spero sempre che il prossimo aggiornamento sia quello dove vi dico che l’abbiamo trovato”. Non sono mancate inoltre segnalazioni di avvistamento che hanno spinto il compagno di Valentina a cercare nei posti giusti.

Ed ecco che nel corso della notte, alle 4.25, la Vignali è tornata su Instagram dove ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Lorenzo: “Mi ha appena chiamato Lollo. Sono venuti i ladri in casa mentre lui era fuori a cercare il cane”. Per l’ex gieffina si era riaccesa una speranza, era convinta che il suo ragazzo avesse ritrovato il cane e invece no!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, confessione inaspettata su Aldo Montano: fan senza parole

Valentina Vignali, l’ex concorrente del Grande Fratello ha ritrovato Muffin: l’annuncio ha emozionato tutti

Dopo le notti insonni e la telefonata di Lorenzo che nel cuore della notte le ha dato la notizia dei ladri in casa, Muffin è stato ritrovato. Con gli occhi pieni di lacrime Valentina Vignali ha aggiornato i fans su Instagram: “Ho una faccia orribile perché ho dormito mezz’ora ma non me ne frega niente. Hanno ritrovato Muffin”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Guenda Goria si confessa: “Passo molto tempo in ospedale”. Le sue condizioni

La modella ha raccontato che in un attimo è sparita la paura, l’ansia, la stanchezza e la rabbia: “Non me ne frega niente neanche dei ladri, l’unica cosa che volevo era questa. Non so come ringraziarvi tutti, uno per uno”. Muffin fortunatamente sta bene, una famiglia del posto l’ha trovato e accudito per tutto questo tempo.