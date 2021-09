Fortnite, un leak svela la nuova skin in arrivo (ed è spettacolare)

Tante nuove skin in arrivo su Fortnite. Un leak ha svelato in anteprima l’ultima novità che presto farà parte del battle royale

Sono giorni di grandissime novità per ciò che riguarda l’universo Fortnite. La Stagione 8 è ormai diventata realtà, con milioni di giocatori che si stanno godendo tutte le ultime aggiunte pensate da Epic Games. L’ultima di queste il crossover con Balenciaga, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Ma ci sono anche tante altre modifiche che presto entreranno a far parte del battle royale. Una di queste era in realtà già stata preannunciata qualche settimana fa, seppur non ci fossero ancora né conferme ufficiali né immagini in anteprima: stiamo parlando di Venom.

Fortnite, un leak svela la nuova skin di Venom

A distanza di qualche settimana dalla prima anticipazione, ora finalmente ci siamo. Un leak ha svelato in anteprima la nuova skin di Venom, uno dei protagonisti dell’omonimo film che arriverà nei cinema nei prossimi giorni. Stando a quanto rivelato da diversi dataminer, il nuovo costume permetterà di utilizzare Eddie Brock – che avrà le fattezze di Tom Hardy – che si trasformerà in-game in Venom (utilizzando un’emote).

Sempre stando a quanto rivelato dai leaker, sembra che la nuova skin sia pronta a fare il suo esordio nello shop in-game già nei prossimi giorni. Sempre parlando della pellicola Marvel, ricordiamo che con la Stagione 8 è possibile utilizzare anche Carnage. Il suo costume lo si può ottenere arrivando al Livello 100 del Pass Battaglia. Per tutte le altre novità, non rimane che aspettare comunicazioni ufficiali da parte della software house.