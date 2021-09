Claudio Lippi, addio inaspettato: arriva la confessione

A distanza di anni svelato il motivo che ha fatto saltare la relazione tra Claudio Lippi e Luana Ravegnini: fan sorpresi

La storia d’amore tra Claudio Lippi e Luana Ravegnini ha fatto sognare milioni di italiani negli anni 90 fino a quando nel 1997, a distanza di sei anni, hanno deciso di mettere un punto. Ad raccontare il motivo è stata la conduttrice televisiva prossima al debutto con Ckeck Up.

La Ravegnini raggiunta dal settimanale Di Più Tv ha spiegato che entrambi avevano aspettative di vita troppo diverse: “Lui era più grande di me, era già un professionista realizzato con tante esperienze alla spalle. Io ero giovane, avevo voglia di formare una famiglia, ma lui aveva già due figlie e un matrimonio alle spalle”.

L’ex showgirl ha inoltre voluto precisare che Claudio Lippi aveva già lasciato la sua famiglia quando si sono incontrati. Dopo la rottura, la Ravegnini ha conosciuto l’imprenditore Renato Della Valle, suo attuale marito. Ma com’è finita invece la storia con Lippi?

Luana Ravegnini racconta com’è finita la storia d’amore con Claudio Lippi: è durata sei anni

E’ stata Luana Ravegnini a distanza di moltissimi anni a raccontare com’è finita la storia d’amore con Claudio Lippi. La conduttrice televisiva raggiunta dal settimanale Di Più Tv ha spiegato che si sono lasciati senza rancore ma nonostante ciò non ha più rivisto Claudio. “Un po’ mi dispiace: perché l’affetto nei suoi confronti è rimasto e gli auguro il meglio“, ha concluso Luana.

Dopo la rottura con Lippi, la Ravegnini ha incontrato il suo attuale marito Renato Della Valle che nel 2011 ha seguito fino a Londra per motivi professionali. Oggi però, a distanza di moltissimi anni, è pronta a tornare in tv. Difatti, la conduttrice televisiva ogni sabato mattina sarà impegnata al timone di Check Up su Rai Due.