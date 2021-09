Chiara Ferragni-Fedez, la lite è furibonda: il motivo dello scontro

Svelato il motivo della lite furibonda tra Chiara Ferragni e Fedez. Andiamo a vedere il retroscena riguardante il litigio tra i due.

Hanno fatto scalpore nelle scorse settimane le foto della lite tra Chiara Ferragni e Fedez, paparazzati dal settimanale ‘Chi’. Infatti gli scatti del magazine di Alfonso Signorini ritraevano i due in un litigio sullo yacht di Diego Della Valle. Ovviamente dopo la pubblicazione le foto sono diventate virali in rete e sono apparsi anche esilaranti immagini in cui gli utenti ipotizzavano delle possibili conversazioni tra i due.

In queste ore, però, i Ferragnez hanno voluto far chiarezza su quanto accaduto. Il tutto durante una live Instagram in cui il cantante ha lanciato il suo nuovo pezzo intitolato ‘Meglio del Cinema‘. Infatti il rapper non ha usato giri di parole ed ha dichiarato: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano“. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riportati da Fedez riguardanti il feroce litigio.

Lite Chiara Ferragni-Fedez, il cantante svela: “I motivi sono cavolate”

Nella diretta Instagram per il lancio del suo nuovo singolo ‘Meglio del Cinema’, Fedez ha dato ulteriori delucidazioni sulla sua lite con Chiara Ferragni. Infatti il cantante ha dichiarato ai fan: “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano“. Il rapper ha poi svelato cosa è successo al rientro in casa: “Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“.

Fedez ha poi rivelato che il motivo del litigio è familiare. Insomma una lite per sciocchezze come accade in gran parte delle famiglie. Il rapper durante la diretta ha poi ricordato la serenata avvenuta un giorno dopo, rivelando: “In realtà non avrei dovuto cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. Dovevamo stare lì, io e lei, ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“. Svelato quindi il motivo del litigio e di come Federico è riuscito subito a ricucire con la sua Chiara.