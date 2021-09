Calciomercato Juventus, colpo clamoroso in entrata: torna in Serie A?

Calciomercato Juventus, si starebbe profilando un clamoroso colpo in entrata. Il campione è pronto a tornare in Serie A

Contro lo Spezia, la Juventus è riuscita ad agguantare la sua prima vittoria in Serie A. Un primo passo per invertire rotta, con gli uomini di Allegri che sono ora chiamati a fare un filotto per agganciare in testa alla classifica il Napoli e le due milanesi. Intanto, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato.

Preso di mira dai tifosi soprattutto il centrocampo, reparto che – con il solo arrivo di Manuel Locatelli – non sembra essersi rinforzato a sufficienza. Ma c’è un altro ruolo che ha bisogno di rinforzi, soprattutto visto l’inizio di stagione: quello del portiere. Szczesny non garantisce più sicurezza tra i pali, ed è per questo motivo che potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, all-in sul talento europeo: colpaccio di Maldini

Calciomercato Juventus, Donnarumma pronto a tornare? Raiola ci prova

La Juventus ha bisogno di un portiere, Donnarumma e Raiola non sono per nulla contenti del trattamento riservato loro dal PSG. Due elementi che potrebbero portare ad una soluzione comoda per entrambi: un trasferimento già nel mese di gennaio. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, l’agente del giocatore starebbe provando ad imbastire già da ora un’operazione in questo senso.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri può sorridere: una stella europea per gennaio

Bisogna però trovare la giusta quadra, sia per ciò che riguarda il prezzo del cartellino che l’ingaggio. Una delle ipotesi più percorribili sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, oppure uno scambio con un’altra stella del club. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane.