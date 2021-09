Anticipazioni Tempesta d’Amore, è crisi tra Christoph e Selina: colpi di scena

Colpi di scena nei nuovi episodi della seguitissima soap opera tedesca Tempesta d’Amore: tutte le anticipazioni

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore lasceranno gli appassionati della soap opera senza parole. Saranno diversi i protagonisti che troveremo al centro dell’attenzione al Fürstenhof, il lussuoso albergo bavarese. Tra questi sicuramente Christoph e Selina che ancora non riescono a trovare un punto d’incontro.

Ariane farà di tutto per separare i due riuscendo nel suo intento. Ma non finisce qui, la dark lady farà anche in modo che Rosalie si assuma tutte le colpe sulla fuga di notizie che ha danneggiato Saalfeld. Dopo il successo, Erik e Ariane trascorreranno insieme una notte romantica. I due però saranno sorpresi insieme e fotografati da Maja. La figlia di Selina cercherà cosi di ricattare Erik e intanto si avvicinerà anche a Florian.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Alfonso Signorini, un’altra batosta per il conduttore: italiani basiti

Selina lascia Christoph ma subito se ne pente: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

I colpi di scena per Maja non mancheranno nei nuovi episodi di Tempesta d’Amore. Tra la figlia di Selina e Florian ci sarà un riavvicinamento ma il ragazzo si tirerà indietro poco prima del bacio. Maja cadrà così nello sconforto. Anche per sua madre le cose si complicheranno: Selina, infatti, scoprirà che Christoph l’ha fatta credere malata di cancro da Ariane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Love is in the Air, le amiche di Eda escogitano un piano: funzionerà?

La donna decide così di lasciarlo per tornare con il marito creduto morto, ma sarà pervasa dalla gelosia quando vede Christoph avvicinarsi a Rosalie. La donna farà di tutto per recuperare il suo rapporto con Saalfeld. Ci riuscirà? Non ci resta che seguire i nuovi episodi di Tempesta d’Amore.