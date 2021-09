Anticipazioni Love is in the Air, le amiche di Eda escogitano un piano: funzionerà?

Le anticipazioni di Love is in the Air fanno sapere che le amiche di Eda provano a cercare una soluzione per l’amnesia di Serkan

Come sappiamo, il matrimonio tra Eda e Serkan è saltato per una serie di sfortunati eventi che si sono susseguiti ed hanno portato alla perdita di memoria del Bolat. Le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the Air che, come di consueto andranno in onda su Canale 5, fanno sapere che la disperazione della Yıldız è tanta: vorrebbe recuperare il suo matrimonio.

Per fortuna, Eda non è sola. A condividere la sua preoccupazione c’è anche la mamma di Serkan, Aydan, che regala l’anello di fidanzamento a quella che sarebbe diventata sua nuora. In ogni caso, la famiglia del Bolat non può sottrarsi alla festa di bentornato una volta che l’uomo esce dall’ospedale e decidono di farlo all’Art Life insieme a tutti i colleghi.

Anticipazioni Love is in the Air: il piano delle amiche di Eda

All’Art Life, Serkan arriva mano nella mano con Selin e la situazione si complica. Eda che è avvolta dalla disperazione viene supportata dalle amiche che escogitano un piano per far tornare la memoria al Bolat: funzionerà?

Nel frattempo, all’interno della trama arriverà un nuovo personaggio, già noto al pubblico italiano per i suoi ruoli come Serdar in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Si tratta di Deniz (Ayşe Akın), amico di infanzia di Eda che porterà non poco caos nella vita dei protagonisti della soap opera turca.