Max Giusti ha clamorosamente deciso di lasciare la Rai per approdare a Sky: ecco i motivi della sua decisione ed il programma che conduce su Tv8 dal primo di settembre alle ore 20:30.

In questa stagione televisiva, Max Giusti sarebbe dovuto essere il conduttore del programma Boss in incognito, dove il proprietario dell’azienda si cala letteralmente nei panni dei proprio dipendenti. Il conduttore, però, non si presenterà all’appuntamento su Rai 1 di questa stagione, per sua scelta.

La Rai, infatti, gli avrebbe comunicato l’intenzione di ridurre le puntate. Non si sa quante sarebbero dovute essere inizialmente, ma il numero è stato ridotto a quattro. Sembrerebbe inoltre che oltre a Boss in incognito, per Max Giusti non ci fosse nessun’altro appuntamento televisivo per tutta la stagione.

Max Giusti parla del suo nuovo programma: “Sono felice”

Max Giusti ha deciso di prendere una clamorosa decisione: ha lasciato la Rai e rifiutato la conduzione del programma Boss in incognito. Per il conduttore quest’anno è iniziata una nuova avventura con Sky, dove ha preso il posto di Enrico Papi, tornato a Mediaset dopo diversi anni in cui si è sentito esiliato.

Max Giusti sarà al timone di Guess my age. La sua intenzione è quella di condurre il programma come se fosse al suo debutto assoluto, anche se la pressione delle 700 puntate registrate prima del suo arrivo si fa sentire. Insomma, lui è davvero felice per questa avventura, e spera di tenere incollati allo schermo anche i vecchi spettatori del format.

Ecco Max Giusti dietro le quinte del programma di Tv8 Guess my age: