Uomini e Donne, grande emozione in trasmissione: è la prima volta

Grande emozione a Uomini e Donne. Maria De Filippi sorprende tutti in trasmissione: non è mai successo prima

Uomini e Donne ha riaperto da poche settimane i battenti e intanto nel Trono Over dame e cavalieri si stanno conoscendo appassionando il pubblico del piccolo schermo. Ad emozionare i telespettatori però una coppia in particolare, quella composta dal 91enne Alessandro e da Pinuccia.

Il cavaliere nel corso di una esterna con la donna, ha fatto notare alla sua dama che entrambi hanno cellulari molto vecchi. Per questo motivo non hanno la possibilità di potersi vedere o scambiare foto anche quando non stanno insieme. Alessandro ha poi anticipando che starebbe pensando di acquistarne uno per Natale.

La semplicità con il quale sta nascendo questo rapporto ha fatto commuovere gli appassionati del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma ecco che la padrona di casa ha deciso di compiere un gesto pazzesco per aiutare Alessandro e Pinuccia a restare più in contatto.

Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico di Mediaset

Dopo la conversazione avvenuta tra Alessandro e Pinuccia, entrambi dispiaciuti di non potersi inviare foto quando stanno lontani a causa dei loro cellulari di vecchia generazione, è intervenuta Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque ha deciso di regalare un cellulare nuovo al cavaliere.

Alessandro emozionato ha ringraziato Maria ma su una cosa ha mostrato qualche perplessità: continuerà a mantenere il suo numero di cellulare? La De Filippi gli ha subito spiegato cosa dovrà fare. Il 91enne continuerà ad utilizzare il suo vecchio cellulare e nel frattempo con un’altra scheda telefonica imparerà ad usare il nuovo smartphone regalatogli dalla produzione di Uomini e Donne. Appena si sentirà pronto trasferirà la sua sim nel cellulare nuovo.