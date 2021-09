Sossio Aruta ha voluto all’improvviso mettere fine alla relazione con Ursula Bennardo: scopri se gli indizi rivelano che tornano insieme. Ecco l’ultimo video pubblicato da lui e quanto scritto da lei ai suoi fan.

È arrivato come un fulmine a ciel sereno l’addio fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, soprattutto perchè lui aveva pubblicato un’immagine con scritto “game over”. La relazione della coppia, da cui è nata la figlia Bianca, sicuramente non è stata un gioco. L’ex tronista ha rimosso poco dopo il messaggio, ma ormai la bomba era scoppiata.

Ursula Bennardo, che fino a pochi momenti prima ricordava con nostalgia i bei momenti in cui si era conosciuta con Sossio a Uomini e Donne, non avrebbe preso bene quanto fatto da lui. In una serie di messaggi pubblicati sui canali social, si è lamentata del fatto che neanche i suoi figli sapessero della notizia prima che fosse diffusa su Instagram.

Ecco uno dei messaggi condivisi da Ursula poco dopo la rottura. Si vede la figlia Bianca, e nella didascalia si legge: “I bambini sì che sanno cos’è la vita… Imparare, crescere, sorridere, amare“. Si tratta forse di una frecciatina a Sossio?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano insieme?

Inzialmente Sossio Aruta aveva indicato che un avvocato si sarebbe occupato di risolvere ogni pendenza con Ursula Bennardo. Anche per questo motivo, molti fan hanno subito pensato al tradimento, ipotesi smentita con forza da lei, che però non ha voluto aggiungere altri dettagli riguardo la rottura.

Sossio Aruta ha mostrato sin da subito segnali di pentimento, ed in questi giorni sembrerebbe davvero determinato a riconquistare la mamma di Bianca. Ha pubblicato una serie di immagini di Ursula, ed in un video ha anche messo un cuore. Il gesto è davvero forte: basterà così poco per farsi perdonare da lei?

Ecco il video pubblicato da Sossio sui propri canali social:

Le due immagini che seguono, invece, ritraggono Sossio e Ursula durante gli ultimi momenti felici:

Queste, invece, sono le Storie pubbllicate da lei sui propri canali social: l’ex protagonista di Uomini e Donne smentisce il tradimento, ma non vuole aggiungere altro.