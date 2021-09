Sanremo 2022, clamorosa novità: svolta storica per la kermesse

Grande novità in vista per Sanremo 2022, un Amadeus scatenato ha annunciato una svolta storica per la kermesse musicale

Dall’1 al 5 febbraio 2022 è prevista una nuova edizione, la 72° per l’esattezza, del Festival di Sanremo. L’evento musicale italiano tanto atteso è già pieno di novità: Amadeus è scatenato ed ha promesso un’edizione della kermesse innovativa, senza ripetere le precedenti due edizioni condotte da lui stesso.

Sanremo 2022 partirà, come di consueto, di lunedì e la programmazione sarebbe dovuta essere come quella degli anni passati, ma il conduttore emiliano ha rivoluzionato le carte in tavola. Per la prima volta, infatti, la serata cover -che sarà composta da canzoni soltanto degli anni ’60, ’70 e ’80 sia italiane che straniere- sarà trasmessa di venerdì, giorno prima della finale, e non più di il giovedì, come di consueto.

Sanremo 2022, Amadeus di nuovo in coppia con Fiorello

Oggi Amadeus ha svelato un’altra novità su Sanremo 2022: la presenza di Fiorello, insieme a lui, nuovamente sul palco del Teatro Ariston.

Proprio sul co-conduttore della prossima edizione ha svelato un aneddoto: “Non avrei mai potuto fare il mio primo Sanremo come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui”.