Sanremo 2022, Amadeus svela chi sarà al suo fianco: ora è ufficiale. Il direttore artistico potrà contare su una spalla molto importante

Le date sono già ufficiali e pian pano sta prendendo forma anche il cast. Il Festival di Sanremo 2022 andrà in scena al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio. Torna quindi la collocazione temporale originaria dopo la parentesi di marzo dello scorso anno, a causa dell’emergenza Covid. Con ogni probabilità ci sarà nuovamente il pubblico all’interno dell’impianto, ricostruendo quella cornice meravigliosa che ha reso la kermesse famosa in tutto il mondo. La città dei fiori vedrà come protagonista assoluto il solito Amadeus, confermato alla guida del Festival per il terzo anno consecutivo, nel ruolo di direttore artistico. La 72sima edizione vedrà anche la conferma di un altro personaggio cardine, ovvero Rosario Fiorello. Lo showman sarà ancora una volta la spalla ideale del conduttore, come avvenuto negli ultimi due anni. Dopo annunci e smentite finalmente è arrivata l’ufficialità.

Sanremo 2022, Amadeus svela chi sarà al suo fianco: confermato Fiorello

A confermare la presenza del genio siciliano c’ha pensato lo stesso Amadeus, durante un’ospitata nel salotto di Porta a Porta. Da Bruno Vespa il conduttore ha spiegato: “Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario al mio fianco. Dunque possiamo dire che non c’è Amadeus senza Fiorello. Lui sarebbe libero di scegliere di non esserci, ma si vede costretto ad accettare per non avere sensi di colpa“.

Il più grande showman del panorama italiano, come l’ha definito l’amico, sarà l’elemento cardine per intrattenere il pubblico a casa. Rispedita al mittente quindi ogni ipotesi alternativa, come la promozione di Alessandro Cattelan, impegnato attualmente in Rai con il suo programma ‘Da Grande‘. Nei prossimi giorni sono attese novità anche per il resto del cast che vedremo all’Ariston.