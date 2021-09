Netflix, scelta l’Italia per un nuovo super progetto: fan in visibilio

Ancora novità in arrivo su Netflix. L’azienda ha scelto l’Italia per un nuovo super progetto che arriverà nei prossimi mesi

Netflix continua a puntare sul Made in Italy, con un catalogo in continuo aggiornamento e che nei prossimi mesi si aggiornerà con nuovi film e serie TV legati al nostro Paese. E non si parla solo di vere e proprie produzioni nostrane pronte ad arrivare sulla piattaforma, ma anche di cast internazionali che hanno scelto alcune delle città italiane più iconiche.

È il caso di “Love in the Villa” nuovo film con Cat Graham che verrà girato completamente nella bellissima Verona. L’attrice nota per il suo ruolo in The Vampire Diaries girerà tra la scalinata di Palazzo Barbieri, lo stile neoclassico dei vicoli nel centro storico, il balconcino di Giulietta e piazza Erbe.

Netflix, “Love in the Villa” verrà girato a Verona: di cosa si tratta

Il nuovo film di Netflix “Love in the Villa” verrà girato in Italia. Principalmente a Verona, con alcuni dei luoghi più iconici della provincia veneta che faranno da sfondo ad una trama che avrà molti richiami alla Giulietta Capuleti di William Shakespeare. Ma non solo, perché gli sceneggiatori dello show hanno deciso di puntare anche sul Lago di Garda. Alcuni dei luoghi più suggestivi saranno messi a disposizione della storia.

Nello specifico, il film racconta la storia di una ragazza americana che decide di fare un viaggio proprio a Verona dopo una delusione d’amore. Una volta arrivata, scoprirà che la villa prenotata è per sbaglio stata assegnata anche ad un altro ospite. Ossia un uomo inglese con cui si troverà a dover condividere le vacanze.