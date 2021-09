Meteo, anticiclone sorprende l’Italia: temperature in aumento sulla penisola

L’anticiclone torna a sorprendere il meteo italiano. Il caldo si intensificherà nelle prossime ore, con le temperature che tornano ad aumentare.

Il weekend sulla penisola italiana sarà a doppia faccia, con un sabato baciato dal sole e con temperature in aumento ed una domenica in cui torneranno le precipitazioni. Infatti durante l’ultimo giorno della settimana, una veloce perturbazione darà vita ad un forte peggioramento. Dalla Spagna è in arrivo un vortice ciclonico in grado di spazzare via la rimonta anticiclonica in atto nelle ultime ore.

Questo improvviso peggioramento potrebbe verificarsi già durante le ore serali, con piogge che inizieranno a bagnare il Piemonte. Il flusso atlantico durante la stagione autunnale inizierà ad attivarsi, portando sul paese un carico d’aria fredda ed instabile. Solamente durante la giornata di domenica questo flusso conquisterà il paese portando piogge, rovesci e qualche temporale prima al Nordovest e poi sul resto del paese.

Meteo, l’anticiclone conquista il paese: weekend a doppia faccia sulla penisola

L’avvio del weekend sul nostro paese sarà condizionato da una rimonta dell’anticiclone sul paese, con il sole e le temperature in aumento che influenzeranno il meteo della penisola. Tuttavia durante le ore serali avremo i primi intoppi al Nordovest. Infatti a causa dell’avvicinamento di un fronte dalla Francia avremo un costante aumento della nuvolosità. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi. Inoltre già dal mattino avremo diversi annuvolamenti tra Alpi e Liguria. Le temperature risulteranno in graduale aumento su tutto il settore, con massime che oscilleranno tra i 23 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli poco nuvolosi su tutto il settore. Durante le ore del mattino maggiori annuvolamenti colpiranno su alta Toscana e sud-est Sardegna. Anche qui le temperature risulteranno nuovamente in aumento, con valori massimi che andranno ad affermarsi tra i 23 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Inoltre solamente in Sicilia avremo nubi a tratti compatte. Le temperarture risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 26 ai 30 gradi.