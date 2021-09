Maurizio Crozza sorprende tutti con il ministro Speranza: incredibile

Ritorna questa sera in prima serata “Fratelli di Crozza”. Tra i bersagli del comico ligure si aggiunge il ministro della Salute Roberto Speranza

Ritorna dopo la pausa estiva l’inimitabile Maurizio Crozza al timone del suo programma di satira e informazione “Fratelli di Crozza”. Il comico debutterà questa sera, venerdì 24 settembre alle 21:25 sul Nove, con la nuova stagione ricca di sorprese. Sicuramente, come suggerito sui canali social della trasmissione, Crozza si rifarà all’attualità passando dalla politica alla gestione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il comico ligure scalderà i motori proprio con il ministro della Salute Roberto Speranza. Qui proporrà una rivisitazione del brano che ha riscosso tantissimo successo dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021, ‘Musica leggerissima’: “Dico solo cose leggerine perché non conto niente. Sinistra leggerissima. Dirigo un ministero, governo ma non troppo. Sulla medicina di base il mio silenzio è assordante. Finché c’è il Covid c’ho un mestiere vero..”

Ritorna Fratelli di Crozza: tutti i personaggi presi di mira dal seguitissimo comico ligure

Ovviamente il ministro Roberto Speranza non sarà l’unico bersaglio di Maurizio Crozza. Difatti, come lo stesso comico ha spoilerato, questa nuova stagione di Fratelli di Crozza allieterà le serate dei telespettatori con la parodia di Red Ronnie, intervistato sui vaccini e sul green pass.

Ancora, vedremo tra i bersagli Monica Cirinnà finita al centro dell’attenzione per il ritrovamento di 24mila euro in una cuccia. Non mancheranno imitazioni su Flavio Briatore, Vincenzo De Luca, Mario Draghi, Matteo Renzi etc. Quanto al numero delle puntate di questa nuova stagione, ancora non è stato reso noto. Probabilmente però durerà fino alla fine dell’anno.