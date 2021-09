Incidente per Elettra Lamborghini: “Fa un male bestia”. Cos’è successo

Incidente per Elettra Lamborghini che ha subito una ferita al suo lato B. Andiamo a vedere cos’è successo alla cantante.

Torna a far parlare di sè Elettra Lamborghini, ma stavolta non per la sua musica o per qualche notizia di cronaca. Infatti la cantante è stata vittima di un simpatico incidente con un cagnolino. Amante degli animali, la cantante stava giocando con un cagnolino quando improvviso l’amico a quattro zampe ha deciso di morderle il lato b. Elettra così ha sentito tantissimo dolore, decidendo quindi di riportare la storia con tutti i suoi followers.

Stando a quanto raccontato dalla pop star, il cagnolino in questione era di una collega. Le due erano proprio al maneggio della Lamborghini, dove Elettra stava accarezzando un altro cagnolino scatenando l’invidia dell’aggressore. Sul suo corpo, adesso, la cantante riporta ancora il poderoso morso di uno dei cagnolini presenti nel maneggio. Andiamo quindi a vedere le parole della cantante sulle proprie stories Instagram.

Elettra Lamborghini aggredita da un cane: il racconto della cantante

Come sempre Elettra Lamborghini ha utilizzato le sue stories di Instagram per raccontare ai propri followers quanto successo. Infatti la cantante ha esordito affermando: “Ragazzi voi non potete capire cosa mi è successo stamattina“. L’influencer ha poi continuato affermando: “Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che vive nel mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che gli ho dato“.

Proprio mentre accarezzava innocentemente uno dei cagnolini, la cantante ha subito l’aggressione. Infatti la Lamborghini ha poi concluso il suo racconto ricordando: “Mi ha morso una chiappa! Giuro, non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo…“. Insomma Elettra è stata vittima di un incidente imprevisto, con un cane che improvvisamente ha deciso di aggredirla a causa delle poche attenzioni.