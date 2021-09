Ilary Blasi, risveglio da incubo: è successo di nuovo

Ilary Blasi, risveglio da incubo dopo la serata in tv: è successo di nuovo a distanza di sette giorni e scatta un campanello d’allarme

La puntata di debutto dello show era stato un modo per rompere il ghiaccio, anche se aveva subito scatenato moltissime polemiche. Ecco perché c’era grande attesa per la seconda serata di ‘Star in the star‘ su Canale 5. Il talent condotto da Ilary Blasi era chiamato al riscatto, ma non tutto è andato come nelle attese.

Lo confermano i dati degli ascolti tv appena comunicati: ha vinto la prima puntata della fiction ‘Fino all’Ultimo Battito’ su Rai 1 con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Ha fatto registrare infatti 3.884.000 spettatori, pari al 20.4%. Su Canale 5 invece la seconda puntata Star in the Star ha appassionato 1.816.000 spettatori, pari all’11.5% di share. Decisivo anche il lancio: su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ è stato visto da 4.345.000 spettatori con il 19.1% e su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ ha registrato 3.180.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Invece su Rai 2 il film ‘Widows – Eredità Criminale’ è stato visto da 818.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rai 3 il debutto nella seconda edizione di ‘Lui è Peggio di Me’ con Giorgio Panariello e Marco Giallini ha totalizzato 792.000 spettatori, pari ad uno share del 4% e su Italia 1 ‘Chicago Med’ 979.000 spettatori (5.2%). E ancora, su Rete 4 ‘Diritto e Rovescio’ 890.000 spettatori con il 6% di share e su La7 ‘Piazza Pulita’ 713.000 spettatori con uno share del 4.6%.

Ilary Blasi, risveglio da incubo: cosa è successo nella seconda puntata di ‘Star in the star’?

Ma cosa è successo nella seconda puntata di ‘Star in the star?’. Dopo la lettera di fuoco inviata da Pier Silvio Berlusconi alla produzione del programma, le maschere sono cambiate diventando più credibili e i trucchi più somiglianti.

Due gli eliminati che hanno quindi dovuto far scoprire chi li interpretava. Sotto la maschera di Patty Pravo c’era la bellissima Gloria Guida mentre Paul McCartney era interpretato da Ron Moss, l’ex divo di Beautiful. Vanno a fare compagnia a Massimo Di Cataldo, uscito nella prima puntata dopo aver interpretato Elton John.

Restano in gara invece Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Zucchero, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. E spuntano le prime ipotesi: Madonna potrebbe essere Laura Chiatti, Laura Freddi o Martina Colombari. Micheal Jackson invece è una donna che ha cantato a Sanremo: Alexia, Giusi Ferreri o Rita Pavone, anche alla luce dell’altezza?