Cattive notizie per Ilary Blasi. L’indiscrezione delle ultime ore ha fatto sobbalzare i fan. Finirà davvero così?

Finita l’estate arriva l’autunno e con esso sul piccolo schermo tornano i vecchi programmi ma non solo. A settembre, ad esempio, è iniziato un nuovo programma d’intrattenimento che va in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Parliamo di Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi che appare come un giusto mix fra Tale e Quale Show con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, come un Indovina Chi dove il concorrente dovrà cercare di scoprire chi si cela dietro la maschera che renderà la celebrità irriconoscibile.

Ilary Blasi al timone di questo nuovo programma mentre la giuria del programma è composta da tre elementi: Marcella Bella – già vista in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più -, il comico Andrea Pucci e Claudio Amendola. Lo show sembrava dovesse essere uno dei più visti, ma qualcosa è andato storto.

Ilary Blasi, indiscrezione pazzesca: è già finita?

I numeri parlano e Mediaset deve prendere una decisione. Star in the Star si è rivelato essere un flop. Secondo quanto riporta TvBlog ci sarebbe al momento l’idea di fermare la trasmissione a tre puntate però pare che i dirigenti abbiano deciso di attendere i risultati di Tale e quale show per comprendere bene la situazione.

Per i piani alti di Mediaset i dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star rappresenterebbe una chiara conferma e così arriverebbero a chiudere il nuovo programma di Canale 5 prima del previsto e dunque giovedì prossimo. Va comunque evidenziato che al momento si tratta solo di un indiscrezione e che al momento non vi è nulla di ufficiale al riguardo.