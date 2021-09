Al GF Vip 6 vola il primo aereo sulla casa. Dedica speciale per una delle concorrenti.

Mancano poche ore alla diretta ed ecco che arriva la dedica che incuriosirà parecchio Alfonso Signorini. Si tratta del primo aereo che vola sulla casa più spiata d’Italia per Raffaella Fico, la showgirl che in questi giorni si sta mettendo in gioco per la seconda volta con questa esperienza dopo ben 13 anni dalla sua prima partecipazione al reality.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, storica coppia si dice addio: il motivo è sorprendente

La ex fidanzata di Mario Balotelli nel corso della terza puntata ha raccontato parte della sua storia e senza dubbio nelle settimane a venire avrà modo di farsi conoscere a fondo dai coinquilini e dal pubblico da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez alla conduzione di un super programma Mediaset? Annuncio super

GF Vip 6, vola il primo aereo sulla casa: “Ti amo per sempre e 1 giorno”

L’anno scorso, al GF Vip 5 fu Elisabetta Gregoraci la prima a ricevere la dedica volante mentre oggi, nel corso della sesta edizione la fortunata è stata Raffaella Fico. La showgirl ha ricevuto il primo aereo di questa nuova edizione e a inviarlo è stato il suo fidanzato Piero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, confessione inaspettata su Aldo Montano: fan senza parole

La showgirl si naturalmente emozionata alla vista del messaggio, “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”, ma la reazione più forte l’ha avuta Francesca Cipriani. L’ex Pupa è scoppiata in lacrime ed è immediatamente stata consolata dal resto del gruppo.