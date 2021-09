GF Vip 6, inquilino pronto a querelare e abbandonare la casa: il retroscena

Nella casa del GF Vip 6 sarebbe pronta a scoppiare una bomba: un inquilino vuole sporgere querela subito dopo aver abbandonato la casa. Ecco tutti i dettagli ed i nomi dei protagonisti della vicenda.

Fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembrava che si fosse tutto chiarito. I due avevano avuto un confronto proprio al GF Vip 6, dove si era palesato il motivo della fine della relazione. Soleil e Gianmaria si sarebbero frequentati per circa un anno, ma lei l’avrebbe lasciato quando lui avrebbe iniziato a legarsi troppo.

Anche all’interno della casa del GF Vip 6 Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi avevano avuto diversi scambi, tutti molto cordiali e collaborativi. Parlando con Alex Belli, l’imprenditore campano aveva anche confidato di aver ormai chiarito tutto con la sua ex, e di voler trovare una ragazza all’interno del programma per aumentare la popolarità.

GF Vip 6, le cose precipitano: pronta la querela

Non è chiaro quando le cose fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge siano iniziate ad andare male, ma negli ultimi giorni sarebbero davvero precipitate. Parlando con Amedeo Goria all’interno della casa del GF Vip 6, l’imprenditore ha fatto una nuova rivelazione: sarebbe pronta una querela per la sua ex.

Soleil, infatti, avrebbe appellato come “stalker” Gianmaria, e lui non avrebbe preso la cosa affatto bene. La showgirl brasiliana si sentirebbe sotto pressione dalle continue richieste di lui, dando segni di insofferenza. Ecco dunque il piano di Antinolfi al GF Vip 6: confrontarsi con Soleil Sorge in diretta sabato 25 settembre e poi abbandonare la casa per la querela.