GF Vip 6, chiede aiuto e scoppia in lacrime: “Ho bisogno di uno psicologo”

Concorrente del GF Vip 6 chiede aiuto e scoppia in lacrime affermando di stare male e di aver bisogno di uno psicologo.

Mancano poche ore alla diretta ed ecco che aumentano col passare dei minuti i temi che verranno trattati stasera e che avranno incuriosito parecchio il conduttore del GF Vip: Alfonso Signorini. L’ultimo episodio meritevole di essere menzionato è quello che vede come protagonista Francesca Cipriani. L’ex Pupa è scoppiata a piangere davanti ai coinquilini affermando a gran voce: “Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male”.

L’ex naufraga è scoppiata in lacrime davanti ai compagni d’avventura chiedendo l’aiuto di uno psicologo e subito le ragazze della si sono strette a lei e consolandola. Ma per quale motivo Francesca Cipriani ha pianto?

GF Vip, chiede aiuto e scoppia in lacrime: “Ho bisogno di uno psicologo”

Qualche giro di orologio fa Raffaella Fico ha ricevuto una dedica volante dal suo fidanzato. La novità ha attirato in giardino tutti i concorrenti che hanno salutato il velivolo, congratulandosi con Raffaella. In quel momento Francesca è scoppiata a piangere.

L’ex Pupa ha confessato: “Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C’è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo”.