Fortnite, altro problema per il battle royale: è finito su una “lista nera”

Non c’è pace per Fortnite. Il battle royale di Epic Games è stato ufficialmente inserito in una “lista nera”: cosa sta succedendo

Sono giorni di grandi cambiamenti per Fortnite. È finalmente arrivata la Stagione 8, con tutte le novità del caso. Si parla di modifiche nel Pass Battaglia, nuove skin, eventi, tornei esclusivi e molto altro. E come sempre in questi casi, Epic Games avrà sicuramente in serbo tantissime altre aggiunte non ancora scovate da dataminer e leaker.

Intanto però, ci sono anche questioni che stanno tenendo banco e girano intorno all’universo Fortnite. Una di queste riguarda l’infinita battaglia legale con Apple, che ora si prepara ad entrare in una nuova fase. Stando a quanto dichiarato dal CEO di Epic Games Tim Sweeney su Twitter, il videogame è stato inserito nella “lista nera” dal gigante di Cupertino.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d “welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else”. Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021