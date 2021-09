Calciomercato Milan, all-in sul talento europeo: colpaccio di Maldini

Calciomercato Milan, Maldini ha puntato il talento europeo e potrebbe avanzare un’offerta già nelle prossime settimane

Un Milan giovane, che vince e convince. Ieri sera contro il Venezia è arrivata la quarta vittoria su cinque giornate di Serie A, per una classifica che vede al momento i rossoneri al primo posto insieme ai ‘cugini’ dell’Inter. Il progetto verde funziona, con Maldini e Massara sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Proprio in questo senso, c’è un nome nuovo che potrebbe fare comodo alla rosa di Stefano Pioli nella prossima finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Noa Lang, 22enne in forza al Club Brugge che tanto bene ha fatto contro il PSG in Champions League. Su di lui ci sono anche altri top club europei, tra cui l’Arsenal.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Lang: “I rossoneri lo apprezzano”

Tra i talenti più in mostra del calcio europeo, c’è anche Non Lang del Club Brugge. Come riportato quest’oggi dall’Express, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul 22enne e starebbe pensando di avanzare un’offerta già nelle prossime settimane. A tal proposito, è intervenuto qualche giorno fa l’agente del giocatore Bart Baving ai microfoni di Calciomercato.it. “So che i rossoneri lo apprezzano molto, ma è normale che un giocatore con le sue statistiche possa piacere a tante società. Ad oggi, però, è concentrato sul Brugge e vuole diventare campione di Belgio“ le sue parole.

“Può giocare in Serie A, così come in tutti gli altri campionati più importanti d’Europa. Ha tecnica, dribbling, visione ed è un eccellente decisore e rifinitore pulito. Molte persone dicono che assomiglia a Neymar, soprattutto dopo la partita contro il PSG” ha poi concluso l’agente.