Belen Rodriguez alla conduzione di un super programma Mediaset? Annuncio super

Belen Rodriguez è pronta alla conduzione di un nuovo programma Mediaset. Andiamo quindi a vedere quale sarà il prossimo impegno della modella.

Non si ferma mai Belen Rodriguez, nemmeno dopo la nascita di Luna Marie. Infatti la showgirl argentina è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma. La modella ha fatto le prove generali per vedere se ce la fa a stare in conduzione nonostante la nuova maternità. Infatti è tornata poco fa al timone della nuova edizione di Tu si que vales accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ma come detto non sarà il suo unico lavoro.

A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Vero. Infatti stando al magazine Mediaset sarebbe pronta ad affidare a Belen un one woman show, che potrebbe mettere in luce le doti da intrattenitrice della showgirl. Nel nuovo spettacolo la Rodriguez potrà mostrare le sue qualità da conduttrice, ballerina e cantante. Il varietà potrebbe essere accompagnato da tanti amici e colleghi e potrebbe andare in onda o su Canale 5 o su Italia 1.

Belen Rodriguez alla conduzione di un nuovo programma: l’indiscrezione

Al momento la notizia riguardante un programma tutto di Belen resta solamente una voce di gossip. Infatti al momento la soubrette è impegnata su tantissimi fronti oltre alla televisione. La Rodriguez è diventata un’imprenditrice di successo e dopo aver acquistato alcune azioni del brand beauty Cotril ha fondato il marchio di costumi da bagno Me Fui insieme alla sorella Cecilia.

Con la sorella ed il fratello Jeremias, Belen Rodriguez ha inventato anche il marchio Hinnominate, che non è altro un nuovo brand di abbigliamento. Inoltre nell’ultimo periodo la Rodriguez è diventata una vera e propria web influencer, con il suo profilo Instagram tappezzato di post sponsorizzat proposti ai suoi 10 milioni di followers. Così mentre Belen aspetta la nuova proposta di Mediaset si gode il suo amore con Antonio Spinalbese e della loro piccola figlia Luna Marie.