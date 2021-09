Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque del 24 settembre è andato in onda un triste siparietto: due ospiti hanno infranto ogni regola e Barbara D’Urso si è infuriata, prendendo una clamorosa decisione.

Pomeriggio Cinque è in veste completamente rinnovata in questa stagione. Rispetto all’anno precedente, le risse in diretta, le urla ed il linguaggio volgare non sono ammessi per nessuna motivazione. Per questo il 24 settembre Barbara D’Urso si è infuriata con due ospiti che, nella seconda parte del programma, sono venuti a raccontare la loro storia.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, che paura! Le rivelazioni degli ospiti di Pomeriggio Cinque

NON PERDERTI >>> Barbara D’Urso, notizia choc sconvolge tutti: “È agghiacciante”

La coppia no vax, in collegamento con lo studio di Canale 5, ha raccontato la propria storia. I due hanno deciso di sposarsi senza rispettare le normative vigenti, ovvero senza utilizzare le mascherine, le distanze di sicurezza e senza ottenere il Green Pass. Ovviamente, nessuno dei due ha mai fatto o ha intenzione di fare il vaccino.

Barbara D’Urso chiude il collegamento: “Scostumati!”

Barbara D’Urso si è letteralmente infuriata contro la coppia, che continuava a dire parolacce durante la propria esposizione. La conduttrice è stata costretta a riprenderli, chiedendogli di utilizzare un linguaggio più appropriato. Dai due ospiti sono iniziati ad arrivare domande strane alla presentatrice, come: “Faresti l’amore con il cameraman?“.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso chiude con una sorpresa: l’annuncio in diretta spiazza tutti!

Barbara D’Urso, che aveva iniziato a perdere le staffe, ha evitato di rispondere a quelle che sembravano provocazioni. Anche il tavolo degli esperti ha iniziato a evitare la conversazione con la coppia. Ad un certo punto, Barbara ha interrotto il collegamento: “Potete evitare di dire le parolacce? Non mi va più di parlare con voi. Scostumati!“.